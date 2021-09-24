Казахстанец стал гостем программы на Первом канале

Музыкальный гость четверга на "Вечернем Урганте" - The Limba.

Казахстанский музыкант, R&B и поп-исполнитель The Limba стал гостем "Вечернего Урганта" на Первом канале, сообщает zakon.kz.

Музыкальный гость четверга - The Limba, - говорится в сообщении программы.

Алматинец спел "Никаких эмоций", "Блеск" из вышедшего летом альбома "Анима".

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The Limba (Мухаметали Ахметжанов) - музыкант R&B и поп-исполнитель из Алматы.

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