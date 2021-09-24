Расширили перечень казахстанцев, которые могут получать соцуслуги на дому

Кроме того, документ регламентирует в случае необходимости обеспечение всех проживающих в медико-социальных учреждениях доступом к интернету.

Специальные социальные услуги в Казахстане теперь будут оказываться на дому не только одиноким пенсионерам, но и пожилым людям, находящимся в сложном положении и из-за внутрисемейного конфликта, оставшимся без помощи близких родственников, сообщает zakon.kz.

Соответствующие изменения предусмотрены в Правилах деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги.

Вышеуказанная норма предлагалась Уполномоченным по правам ребенка Аружан Саин, депутатами Мажилиса Парламента, известными общественными деятелями, представителями НПО и МИО. Было собрано порядка 150 предложений. Также внесены изменения, предусматривающие обязательную установку во всех медико-социальных учреждениях камер видеонаблюдения. Камеры будут установлены по периметру территории, прилегающей к организации, возле главных и запасных входов, а также в помещениях и кабинетах общего пользования. Родственники и близкие лиц, находящихся в МСУ, будут иметь доступ к просмотру записей. Минтруда

Кроме того, документ регламентирует в случае необходимости обеспечение всех проживающих в медико-социальных учреждениях (МСУ) доступом к интернету.

Как отметили в министерстве, в системе социальной защиты населения функционирует 113 МСУ стационарного типа с общим охватом более 23 тыс. человек.

Наряду с этим предусматривается при необходимости расширение лимита автотранспортных средств МСУ стационарного типа с добавлением позиции "трактор" для выполнения работ по вывозу снега, золы, подвозу угля к котлам и других сезонных работ. Наличие этого транспортного средства необходимо для МСУ, расположенных в сельских населенных пунктах.

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