Доллар подешевел на торгах

Приложение zakon.kz
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Курс доллара понизился сразу на 1,10 тенге.
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 423,87 тенге, снизившись на 1,10 тенге, передает zakon.kz.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 423,7-425,1 тенге, евро – 497,5-499,5 тенге, рос. рубль - 5,82-5,88 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 24 сентября.
Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,08%, составив $73,37 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросли на 0,18% — до $77,39 за баррель.
Как отмечают СМИ, нефть марки Brent подорожала до максимума почти за три года - с октября 2018 года.
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