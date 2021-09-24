Правила ценообразования на экспортируемую сырую нефть и газовый конденсат утвердили в РК

Для определения рыночной цены сырой нефти и газового конденсата используются официальные источники информации, которые были определены в контракте купли-продажи.

Постановлением Правительства РК от 21 сентября 2021 года утверждены Правила (методики) ценообразования на экспортируемую сырую нефть и газовый конденсат, сообщает zakon.kz.

Правила определяют методику ценообразования на сырую нефть, газовый конденсат, в том числе при их продажах на условиях FOB терминал "КТК-Р" с использованием трубопроводной системы Каспийского Трубопроводного Консорциума, через порты Черного моря на условиях FOB (за исключением терминала трубопроводной системы Каспийского Трубопроводного Консорциума), с использованием портов Средиземного моря по маршруту железнодорожная станция РК или порт Актау – Баку/Сангачал – Джейхан, с использованием портов Каспийского моря на условиях FOB порт Каспийского моря, с использованием портов Балтийского моря, экспорте по магистральному нефтепроводу "Дружба", железнодорожным видом транспорта.

Как отмечается, методика не распространяется на сделки с сырой нефтью, добытой недропользователями по соглашениям (контрактам) о разделе продукции, заключенным с Правительством РК или компетентным органом до 1 января 2009 года и прошедшим обязательную налоговую экспертизу.

Для определения рыночной цены сырой нефти и газового конденсата используются официальные источники информации, которые были определены в контракте купли-продажи.

Полный текст правил можно посмотреть здесь.

Постановление вводится в действие с 4 октября 2021 года.

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