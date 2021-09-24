Подруги из Павлодара провернули аферу с квартирами в Алматы

Приложение zakon.kz
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У обеих подозреваемых уже имелась судимость.
Две жительницы Павлодара сдавали несуществующие квартиры в Алматы, сообщает zakon.kz.
По данным полиции, женщины выкладывали фото с чужих объявлений и указывали низкую цену аренды.
Переговоры с клиентами вели только по телефону. Когда же потерпевшие отправляли деньги, женщины тут же удаляли объявление и отключали сотовые телефоны, – уточнил начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов.
Проводится досудебное расследование по ст.190 УК РК "Мошенничество".
На данный момент установлены несколько пострадавших. К слову, в прошлом у обеих подозреваемых уже имелась судимость, - отметили в пресс-службе.
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