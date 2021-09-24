Определены бомбардиры сборной Казахстана на ЧМ-2021

Кто забил больше всего голов за сборную Казахстана ЧМ-2021.

Названы лучшие бомбардиры и ассистенты сборной Казахстана на чемпионате мира-2021 по футзалу, передает zakon.kz.

Лучшими в составе казахстанской дружины по системе "гол+пас" стали Тайнан и два "кайратовца" Даурен Турсагулов и Альберт Акбаликов.

Лучший бомбардир - Тайнан, у него четыре забитых мяча, у Даурена Турсагулова - три. Больше всего результативных пасов отдал Дуглас Жуниор - четыре, по три голевых паса у Турсагулова и Тайнана.

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