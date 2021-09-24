Нигматулин: Мажилис рассмотрит законопроект о противодействии финансированию терроризма

Палате предлагается обсудить законодательные поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма.

Под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает zakon.kz.

Палате предлагается обсудить законодательные поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма.

Законопроект разработан депутатами в целях улучшения национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также реализации международных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

В проект повестки пленарного заседания включен также пакет ратификационных законопроектов.

Это Протокол по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

Протокол направлен, в частности, на использование наилучших доступных технологий и природоохранной практики, получение доступа к ним и их передаче при осуществлении хозяйственной деятельности на акватории моря или в его прибрежной зоне. Предусматривается также регулярная оценка состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, а также уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии.

В этом ряду и Протокол о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

Целями Протокола являются охрана, сохранение и восстановление жизнеспособности и целостности биологического разнообразия и экосистемы Каспийского моря. Присоединение к Протоколу определяет необходимость в т.ч. содействия многостороннему сотрудничеству государств по реализации быстрых и эффективных мер защиты морской среды Каспийского моря.

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