Кыргызстан первым из стран ЦА провел встречу с представителями "Талибана"

О встрече сообщил официальный представитель Афганистана.

Замглавы Совета безопасности Кыргызстана Таалатбек Масадыков встретился с и. о. главы МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки. Таким образом, Кыргызстан стал первой страной Центральной Азии, которая провела встречу с представителями террористической организации "Талибан" на высоком уровне, передает zakon.kz.

О встрече в Twitter сообщил официальный представитель Исламского Эмирата Афганистан Забихулла Муджахид.

Во второй половине дня исполняющий обязанности министра иностранных дел Исламской Республики Афганистан Маулви Амир Хан Муттаки встретился с заместителем председателя Совбеза Кыргызстана Таалатбеком Масадыковым. Во время встречи Муттаки Сахиб поприветствовал и поблагодарил за помощь. В ходе встречи акцент был сделан на всесторонние отношения и продолжение сотрудничества, - написал Муджахид.

Пресс-служба президента Кыргызстана Садыра Жапарова сообщила, что Масадыков поехал в Кабул по поручению главы государства с гумпомощью. Замглавы Совета безопасности Кыргызстана передал гуманитарный груз и. о. первого заместителя премьер-министра мулле Абдуле Гани Барадару.

Отмечается, что при встрече состоялась обстоятельная беседа Таалатбека Масадыкова с муллой Абдулой Гани Барадаром, в ходе которой стороны обсудили политическую ситуацию в Афганистане и обменялись мнениями по вопросам безопасности в стране и регионе в целом. Мулла Абдул Гани Барадар поблагодарил президента КР и народ страны за помощь афганскому народу.

Он особо отметил нужды Афганистана, поскольку обещанная международным сообществом гуманитарная помощь еще не поступила, а финансовые счета страны до сих пор заморожены.

Абдул Гани Барадар подчеркнул, что для "Талибана" важно установить мир в стране и заниматься экономикой для улучшения жизни ее населения.

Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии, которая провела встречу на таком уровне с правительством, назначенным "Талибаном"."Талибан" — радикальная организация, запрещенная и признанная террористической в Кыргызстане, Казахстане и ряде других стран мира.

15 августа радикальное движение "Талибан" объявило об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана.

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