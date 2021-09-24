Талибы требуют у экс-президента Афганистана вернуть деньги

Ашраф Гани покинул страну в августе после захвата Кабула движением "Талибан".

"Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) потребовал возврата вывезенных президентом Гани средств, передает zakon.kz.

Как сообщил РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид, талибы не требуют выдачи бежавшего из страны президента Ашрафа Гани, но хотят вернуть деньги, которые он, вероятно, вывез.

Ашраф Гани украл государственные средства, и мы требуем их вернуть <...>. Они принадлежат народу и нашим банкам, – сказал Муджахид.

Ашрафа Гани покинул страну в августе после захвата Кабула движением "Талибан", мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Позже он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину.

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Экс-президент в сентябре заявил, что не вывозил деньги, когда уезжал. Он также отметил, готов к аудиту своих финансов или официальному расследованию под эгидой ООН.

После захвата всех провинций страны в начале осени талибы объявили состав временного правительства Афганистана. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН.

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