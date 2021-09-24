В Алматы прошла встреча с представителями комплаенс-служб  квазисектора

На сегодняшний день комплаенс-служба является одним из самых эффективных методов предотвращения коррупции в организаяциях.

В Алматы проведен круглый стол, главной целью которого было обсуждение работы комплаенс-служб в квазигосударственных организациях.

Главным спикером мероприятия стал руководитель комплаенс-службы АО "Самрук-Қазына" Акшалов Даурен Есалыулы.

В ходе встречи было упомянуто Послание президента Казахстана народу "Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны", в котором он призвал всех продолжить эффективную борьбу с коррупцией.

На сегодняшний день комплаенс-служба является одним из самых эффективных методов предотвращения коррупции в организаяциях и именно поэтому одной из основных задач специалистов комплаенс-служб является предупреждение правонарушений и защита деловой репутации этой организации.

6 октября прошлого года президентом Казахстана был подписан закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия коррупции". Поправки предполагают создание в субъектах квазигосударственного сектора антикоррупционной комплаенс-службы, которая будет ответственна за соблюдение корпоративных стандартов добропорядочного и этичного поведения, как сотрудников организации, так и ее контрагентов.

На данный момент комплаенс-служба уже функционирует в ряде нескольких организаций квазигосударственного сектора, в том числе и в крупных компаниях, таких как ФНБ "Самрук-Казына", АО "Национальный информационный холдинг "Зерде" и АО "КазАгро". В будущем работа в данном направлении может стать одной из ключевых для руководства компании, - отметил Салимбаев, руководитель Управления превенции и добропорядочности ДАПК по Алматы.

Основным фокусом комплаенс-служб является финансовый контроль, однако, по мнению Даурена Акшалова, их работа не должна ограничиваться только им.

На данный момент Антикоррупционной службой Алматы проведен анализ положений и должностных инструкций комплаенс-служб. На основании результатов анализа были выдвинуты рекомендации для улучшения работы.

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