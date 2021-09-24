Правила проведения ярмарок установили в Казахстане

Так, площадка ярмарки оформляется вывеской с указанием организатора ярмарки.

Министр торговли и интеграции РК своим приказом от 20 сентября 2021 года внес изменения и дополнения в Правила внутренней торговли, сообщает zakon.kz.

В частности, добавлены нормы, касающиеся проведения ярмарок.

Ярмарки проводятся:

в нестационарных торговых объектах; в стационарных торговых объектах.

В обязанности организатора ярмарки входит:

обеспечение равного доступа к участию в ярмарке и предоставлению мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) участникам ярмарки, группируя их по видам;

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью к ярмарке;

определяет режим работы ярмарки;

определяет ответственное лицо за проведение ярмарки, находящегося на площадке ярмарки в течение всего времени ее работы;

предоставляет торговые места на ярмарке, в том числе приоритетное предоставление торговых мест отечественным товаропроизводителям и лицам с инвалидностью;

определяет условия по продаже товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе перечень необходимого оборудования и инвентаря, порядка контроля, доводит до сведения участников ярмарки;

также обеспечивает контроль за соблюдением участниками ярмарок условий к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках.

При применении измерительных приборов (мерных емкостей, весов, гирь и других приборов), контрольно-кассовых машин с фискальной памятью на торговом месте обеспечиваются условия для их установки.

Для визуального обеспечения покупателем проверки меры, веса приобретенных товаров (работ, услуг), весы и другие измерительные приборы устанавливаются на торговом месте.

Как отмечается, для проведения ярмарки используются благоустроенные места с возможностью очистки. Территория ярмарки должна быть обеспечена удобным подъездом и парковкой автотранспорта, не создающего помех для прохода пешеходов, заездными карманами. На площадке устанавливаются контейнеры для сбора мусора и биологических отходов, при условии отсутствия доступа к санитарным узлам с централизованными системами водоснабжения и водоотведения, устанавливаются биотуалеты.

Площадка ярмарки оформляется вывеской с указанием организатора ярмарки.

Для продажи товаров на площадке ярмарки организуются торговые места как выносные прилавки, павильоны единого образца (в виде натяжных тентов на сборно-разборном каркасе) или иные легковозводимые сооружения, конструкции палаток или предусматриваются места для размещения специализированных автомобилей (автомагазинов, автолавок, автоприцепов), цистерн по реализации продовольственных товаров, грузовых транспортных средств по реализации овощей.

Полный тест правил можно посмотреть здесь.

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