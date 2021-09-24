Правила проведения ярмарок установили в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Так, площадка ярмарки оформляется вывеской с указанием организатора ярмарки.
Министр торговли и интеграции РК своим приказом от 20 сентября 2021 года внес изменения и дополнения в Правила внутренней торговли, сообщает zakon.kz.
В частности, добавлены нормы, касающиеся проведения ярмарок.
Ярмарки проводятся:
В обязанности организатора ярмарки входит:
При применении измерительных приборов (мерных емкостей, весов, гирь и других приборов), контрольно-кассовых машин с фискальной памятью на торговом месте обеспечиваются условия для их установки.
Для визуального обеспечения покупателем проверки меры, веса приобретенных товаров (работ, услуг), весы и другие измерительные приборы устанавливаются на торговом месте.
Как отмечается, для проведения ярмарки используются благоустроенные места с возможностью очистки. Территория ярмарки должна быть обеспечена удобным подъездом и парковкой автотранспорта, не создающего помех для прохода пешеходов, заездными карманами. На площадке устанавливаются контейнеры для сбора мусора и биологических отходов, при условии отсутствия доступа к санитарным узлам с централизованными системами водоснабжения и водоотведения, устанавливаются биотуалеты.
Площадка ярмарки оформляется вывеской с указанием организатора ярмарки.
Для продажи товаров на площадке ярмарки организуются торговые места как выносные прилавки, павильоны единого образца (в виде натяжных тентов на сборно-разборном каркасе) или иные легковозводимые сооружения, конструкции палаток или предусматриваются места для размещения специализированных автомобилей (автомагазинов, автолавок, автоприцепов), цистерн по реализации продовольственных товаров, грузовых транспортных средств по реализации овощей.
Полный тест правил можно посмотреть здесь.
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