На шокирующее заявление боксерши ответили в казахстанской федерации

Казахстанская боксерша заявила, что "в национальной сборной по женскому боксу девочки придерживаются нетрадиционной ориентации".

В Казахстанской федерации бокса (КФБ) ответили на шокирующее заявление спортсменки Аиды Сатыбалдиновой, сообщает zakon.kz.

Боксерша у себя в соцсети опубликовала видео, в котором заявила, что "в национальной сборной по женскому боксу девочки придерживаются нетрадиционной ориентации". При этом Сатыбалдинова отметила, что ей все равно, "у кого какая ориентация", но она против того, чтобы "эту идеологию навязывали подрастающему поколению".

По поводу заявления Аиды Сатыбалдиновой, что у нас в женской сборной Казахстана есть представительницы нетрадиционной ориентации. Во-первых, никто не обращался с подобным обращением в последние годы, после того, как сменилось руководство в федерации. Ни тренеры, ни спортсменки. Во-вторых, это очень сложный год - мы ждем чемпионаты мира среди мужчин и среди женщин. Будут у нас еще и чемпионаты Казахстана. Правда, сейчас нет времени, чтобы реагировать на комментарии человека со стороны. Тем более, того, который не знает, что происходит в сборной Казахстана. пресс-секретарь КФБ Аян Толеген

По его словам, обращений от спортсменок или тренеров не было.

Что мы можем сказать? У нас просто нет времени на это реагировать. Мы работаем дальше. Да и если будем развивать тему, которую подняла Сатыбалдинова, где каждый тренер хочет любыми способами довести свою спортсменку до медали Олимпиады или чемпионата мира, то давайте обратим внимание на другие виды спорта, где тоже есть женские команды. И всех обвиним, что они - нетрадиционной сексуальной ориентации... Мы же не можем кричать об этом? Огульно обвинять. Но выходит, что весь мировой женский спорт, он такой. Как такое в голове укладывается? Аян Толеген

Как отметил пресс-секретарь КФБ, "обидно, что череда скандалов пошла после майского триумфа на чемпионате Азии, когда наша женская сборная выиграла восемь золотых медалей".

Заслуги отмечены Президентом Касым-Жомартом Токаевым, а сейчас их поливают грязью. Это неприятно. Нашим девушкам обидно такое читать. Аян Толеген

Также он призвал "больше обращать внимание на достижения - что было, есть и еще будет".

А на такие высказывания нет времени реагировать. Аян Толеген

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