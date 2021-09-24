Какие госорганы ответственны за информацию о взносах на ОСМС за счет государства

Так, МОН предоставляет данные о лицах, обучающихся по очной форме обучения в колледжах и вузах.

Постановлением Правительства РК от 22 сентября 2021 года определен перечень государственных органов, ответственных за предоставление данных по категориям лиц, за которых взносы ОСМС оплачивает государство, а также и по трудовым мигрантам и членам их семей из государств-членов ЕАЭС в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" для дальнейшей передачи в информационную систему обязательного социального медицинского страхования, сообщает zakon.kz.

Так, Министерство труда и социальной защиты предоставляет информацию о безработных, неработающих беременных женщинах и находящихся в отпусках в связи с беременностью и родами, многодетных матерях, инвалидах, лицах, осуществляющих уход за инвалидами, неработающих кандасах и др.

МОН предоставляет данные о лицах, обучающихся по очной форме обучения в колледжах и вузах.

Министерство внутренних дел отвечает за информацию о отбывающих наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (за исключением учреждений минимальной безопасности), находящихся в СИЗО, иностранцах, временно пребывающих на территории РК и являющихся трудовыми мигрантами, а также членах их семей из государств-членов Евразийского экономического союза.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!