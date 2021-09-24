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ДТП с бетономешалкой произошло в Алматы 

Фото: Zakon.kz 24 сентября 2021, 14:20

На месте ДТП работают сотрудники полиции.

В Алматы произошло ДТП с бетономешалкой, сообщает zakon.kz.

По улице Бурундайская в северном направлении в сторону капшагайского моста двигался автомобиль Toyota Ist, следом за ним двигалась бетономешалка Shacman. Как рассказал водитель бетономешалки, он в последний момент увидел, что автомобиль Toyota Ist стал останавливаться. Он попытался избежать столкновения, вырулил в сторону и ударил автомобиль Toyota Ist, отчего легковой автомобиль отбросило вперед и он оказался на полосе встречного движения, где навстречу ему двигался автомобиль Hyundai Getz. Произошло несильное лобовое столкновение.

От столкновения с бетономешалкой багажник Toyota Ist вмяло внутрь салона.

На месте ДТП работают сотрудники полиции.

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