Касым-Жомарт Токаев передал слова благодарности Эмомали Рахмону

Правительства двух стран активно работают над реализацией поручений глав государств, и уже достигнуты практические результаты.

Глава государства принял председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана Рустами Эмомали, передает zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, президент Казахстана отметил позитивную динамику казахско-таджикского сотрудничества, которое демонстрирует высокую устойчивость в условиях текущих вызовов.

Этому способствует активный политический диалог на уровне глав государств, а также скоординированная работа правительств.

Главным ориентиром комплексного укрепления двусторонних связей Касым-Жомарт Токаев назвал договоренности, достигнутые по итогам его официального визита в Таджикистан.

Президент отметил, что правительства двух стран активно работают над реализацией поручений глав государств, и уже достигнуты практические результаты.

Касым-Жомарт Токаев передал добрые пожелания президенту Эмомали Рахмону и слова благодарности за качественную организацию недавних саммитов ОДКБ и ШОС в Душанбе, - говорится в сообщении.

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