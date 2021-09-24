Касым-Жомарт Токаев передал слова благодарности Эмомали Рахмону

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Правительства двух стран активно работают над реализацией поручений глав государств, и уже достигнуты практические результаты.
Глава государства принял председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана Рустами Эмомали, передает zakon.kz.
Как сообщается на сайте Акорды, президент Казахстана отметил позитивную динамику казахско-таджикского сотрудничества, которое демонстрирует высокую устойчивость в условиях текущих вызовов.
Этому способствует активный политический диалог на уровне глав государств, а также скоординированная работа правительств.
Главным ориентиром комплексного укрепления двусторонних связей Касым-Жомарт Токаев назвал договоренности, достигнутые по итогам его официального визита в Таджикистан.
Президент отметил, что правительства двух стран активно работают над реализацией поручений глав государств, и уже достигнуты практические результаты.
Касым-Жомарт Токаев передал добрые пожелания президенту Эмомали Рахмону и слова благодарности за качественную организацию недавних саммитов ОДКБ и ШОС в Душанбе, - говорится в сообщении.
Читайте также: Нигматулин встретился со спикером Маджлиси милли парламента Таджикистана
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!