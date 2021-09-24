Астрологи назвали пять знаков зодиака, представителям которых не суждено похудеть

Эксперты по звездам убеждены, что Рыбам, Близнецам, Ракам, Львам и Козерогам звезды просто не дают стать худыми.

Эксперты по звездам назвали грустный топ-5. В нем они перечислили знаки зодиака, представителям которых не суждено похудеть, передает zakon.kz.

По мнению астрологов, как пишет 5-tv.ru, на стройность и внешний вид, кроме генетики, привычек и питания, влияют и звезды. Они убеждены, что Рыбам, Близнецам, Ракам, Львам и Козерогам звезды просто не дают стать худыми.

Рыбы

Рыбам сложно начать что-то менять в своей жизни (будь то работа, стиль одежды или собственный вес). Рожденным под этим знаком часто проще убедить себя, что можно не вставать лишний раз на весы, чем стойко следовать диете. А частые срывы и зажоры могут и вовсе привести представителей этого знака зодиака в отчаяние.

Близнецы

Рожденным под этим знаком сложно быть сторонниками здорового образа жизни, если постоянно отвлекаться то на одно, то на другое. В итоге Близнецы вместо подсчета калорий предпочитают "подумать об этом завтра" и просто хорошо провести время за вкусной едой.

Рак

Частым спутником в жизни представителей этого знака зодиака является стресс. Ракам тяжело смириться с проблемами на работе и в личной жизни, а за лишний вес хочется не ругать, а жалеть себя. В итоге рожденные под этим знаком все проблемы часто заедают вкусностями, а потом грустят, когда подсчитывают лишние килограммы.

Лев

Представителям этого знака зодиака сложно отказать себе в прекрасном, хотя они хорошо следуют диете и занимаются спортом. Однообразная и пресная еда вызывает у Львов отвращение. В итоге любовь к деликатесам может печально отразиться на фигуре рожденных под этим знаком.

Козерог

Козероги порой бывают жертвами привычки. Если правильное питание является частью жизни представителей этого знака зодиака, то они будут старательно соблюдать диету на постоянной основе. Но если рожденные под этим знаком предпочитают вкусную еду и вечер на диване, то сложно бывает контролировать собственную фигуру.

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