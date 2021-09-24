На западе Казахстана украли "полицейскую машину"

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40-летний мужчина украл макет патрульной автомашины, установленный на трассе Чапаев - Жалпактал - Казаталовка.
"Полицейскую машину" украли в Западно-Казахстанской области, передает zakon.kz.
На трассе Чапаев - Жалпактал - Казаталовка ранее установили макет патрульной автомашины. Ночью 23 сентября он пропал. Найти макет удалось спустя два часа, - говорится в сообщении портала "Мой город" со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ЗКО.
Подозреваемого в краже задержали. Им оказался 40-летний мужчина.
Зачем ему понадобилась "полицейская машина", выявит следствие. Задержанному инкриминируют статью "Кража".
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