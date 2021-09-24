Вопросы ономастики обсуждены на семинаре в Акмолинской области

В области за последние 3 года переименовано около 1000 улиц и более 30 населенных пунктов.

В Бурабайском районе прошел республиканский семинар по разъяснению нормативных правовых актов, регулирующих сферу ономастики "Өңірлік ономастика мәселелері", организованный Комитетом культуры Министерства культуры и спорта.

По данным управления внутренней политики, открыл заседание председатель комитета по культуре Министерства культуры и спорта Казахстана Акан Абдуалиев.

Заместитель акима области Айна Мусралимова, проинформировала участников о проводимой работе.

В Акмолинской области проведена большая работа. За последние 3 года переименовано около 1000 улиц и более 30 населенных пунктов, многим объектам присвоены имена известных личностей. В этом году мы планируем переименовать более 30 государственных учреждений, - отметила заместитель акима области.

В ходе семинара участники обсудили вопросы применения методических рекомендаций по организации ономастической работы, вопросы реализации дорожной карты на 2022-2025 годы по переименованию идеологически устаревших названий населенных пунктов.

Также заслушаны доклады председателя комитета культуры Министерства культуры и спорта РК, руководителей управлений по развитию языков, внутренней политики и культуры г. Нур-Султан, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей.

В конце семинара участники высказали свои мнения по обсужденной теме, задавали интересующие вопросы.

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