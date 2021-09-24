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Пробил череп: житель Алматинской области до смерти избил иностранца

Фото: pixabay.com 24 сентября 2021, 16:30

Подозреваемый признался в преступлении.

Житель Алматинской области до смерти избил черенком лопаты иностранца, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла 17 сентября.

42-летний гражданин Узбекистана скончался в больнице, не приходя в сознание.

После изучения всех обстоятельств произошедшего стражами порядка был задержан 34-летний житель села Каргалы.

Со слов подозреваемого, он с потерпевшим знаком не был. Встретились случайно у общего знакомого. Выпив на двоих в общей сложности один литр водки, повздорили. Далее ссора переросла в драку, в ходе которой он трижды ударил оппонента черенком лопаты по голове и скрылся с места преступления. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 106 ч. 3 УК РК, - отметили в пресс-службе областной полиции.

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