Пыльная буря накрыла один из районов Мангистау

Из-за резкого ухудшения погодных условий и пыльной бури в Бейнеуском районе занятия отменены для 8451 школьника, обучающегося в дневную смену.

В Бейнеуском районе Мангистауской области поднялась пыльная буря, в связи с чем районный акимат выпустил обращение к жителям и гостям области, передает zakon.kz.

Как пишет lada.kz, из-за резкого ухудшения погодных условий и пыльной бури в Бейнеуском районе занятия отменены для 8451 школьника, обучающегося в дневную смену.

Школьники перешли на онлайн-формат обучения. Просим следить за тем, чтобы школьники не выходили из дома. Уважаемые жители и гости области! В связи с неблагоприятными погодными условиями на автодорогах республиканского значения, проходящих по территории района, экипажи полиции приступили к усиленному режиму работы. акимат Бейнеуского района

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