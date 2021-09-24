В правилах регистрации имущества произошли изменения

При представлении неполного пакета документов, а также документов с истекшим сроком действия, то обратившемуся отказывают в приеме заявления и выдают расписку об отказе.

Министр юстиции РК своим приказом от 13 сентября 2021 года внес изменения и дополнения в некоторые приказы, в том числе касающиеся регистрации недвижимости, сообщает zakon.kz.

Так, говорится, что при представлении неполного пакета документов, а также документов с истекшим сроком действия, то обратившемуся отказывают в приеме заявления и выдают расписку об отказе.

Также изменился пункт в инструкции о прекращении залога в реестре залога движимого имущества, которое производится на основании заявления залогодержателя с предоставлением документа, подтверждающего исполнение основного обязательства залогодателем.

При наличии других залогодержателей на данное имущество прекращение залога осуществляется по предоставлению документа об их уведомлении.

По результатам рассмотрения документов услугодатель регистрирует прекращение залога и направляет уведомление о прекращении залога.

При этом действия или бездействие услугодателя или его работников можно обжаловать, подав жалобу на имя руководителя.

Рассмотрение жалобы осуществляется уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование и контроль деятельности в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество, уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, - говорится в документе.

При этом услугодатель, чье решение, действие (бездействие) обжалуется, вправе не направлять жалобу в орган, рассматривающий жалобу, если он в течение трех рабочих дней примет решение либо иное административное действие, полностью удовлетворяющие требованиям, указанным в жалобе.

Обращение в суд допускается после обжалования в досудебном порядке.

Приостановление госрегистрации недвижимости осуществляется не более чем на один месяц по следующим основаниям:

по постановлению (определению) суда на основании исковых и иных заявлений (жалоб), поданных в суд; в соответствии с актами прокурорского надзора до устранения нарушения закона; в соответствии с законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; для представления заявителем документов, необходимых для государственной регистрации, если отсутствие необходимых документов не явилось основанием для отказа в приеме документов на регистрацию; для получения разъяснений или истребования от государственных органов необходимой информации в связи с ее отсутствием в документах, исходящих от таких органов, или наличием противоречий в таких документах, если указанные обстоятельства не явились основаниями для отказа в приеме документов на регистрацию; при несоответствии объекта регистрации, устанавливаемого на основании правоустанавливающих документов, и объекта регистрации, указанного в заявлении, для устранения противоречия между ними. при неполной оплате за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество; если в течение трех рабочих дней с момента поступления электронной копии правоустанавливающего документа в информационную систему правового кадастра не поступило подтверждение об оплате за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество или об освобождении лица от оплаты.

При приостановлении регистрации недвижимости услугодатель направляет заявителю уведомление с указанием причин и сроков приостановления, даты и регистрационного номера документа.

Как отмечается, решение о приостановлении государственной регистрации может быть принято услугодателем с момента приема документов на государственную регистрацию до момента выдачи документа, но не позднее истечения срока государственной регистрации.

Если в течение одного месяца обстоятельства, явившиеся основанием для приостановления в регистрации не устранены, работник не позднее 3 рабочих дней до окончания срока приостановления уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе в государственной регистрации объекта кондоминиума, а также времени и месте проведения заслушивания для возможности выразить заявителю позицию по предварительному решению.

По результатам заслушивания услугодатель производит государственную регистрацию объекта кондоминиума, либо формирует мотивированный отказ в регистрации.

В Правила оказания госуслуги "Государственная регистрация прав (обременений прав) на недвижимое имущество" также внесены изменения.

Так, при приеме документов работник услугодателя сверяет документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов со сведениями, содержащимися в государственных информационных системах.

Как отмечается, если сделка нотариально не удостоверена, то регистрирующий орган обязан проверить подлинности подписи лиц, совершивших сделку (уполномоченных их представителей), их дееспособность (правоспособность), а также соответствие их воли волеизъявлению.

Подтверждением завершения процедуры проверки подлинности подписи лиц, совершивших сделку (уполномоченных их представителей), их дееспособность (правоспособность), а также соответствие их воли волеизъявлению является проставление отметки и подписи работника услугодателя на экземплярах договора.

В случае представления заявителем неполного пакета документов, предусмотренном в Стандарте оказания госуслуги, а также документов с истекшим сроком действия работник по приему документов отказывает в приеме заявления и выдает расписку об этом.

При предъявлении полного пакета документов выдается расписка о приеме документов с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.

Указывается, что заявитель может обратиться с ходатайством о прекращении рассмотрения его заявления.

При этом ходатайство он подает через канцелярию организации, по местонахождению объекта недвижимого имущества.

Приостановление госуслуги также осуществляется не более чем на один месяц по основаниям, указанным выше.

Возражение заявителя по предварительному решению принимается в течение 2-х рабочих дней со дня его получения.

По результатам заслушивания услугодатель принимает решение об оказании государственной услуги, либо формирует мотивированный отказ.

Приказ вводится в действие c 23 сентября 2021 года.

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