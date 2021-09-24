"Барыс" объявил о подписании контракта с новым тренером

Иван Скобрев будет выполнять функции тренера по физической подготовке.

Хоккейный клуб "Барыс" сообщил о заключении трудового соглашения с Иваном Скобревым, передает zakon.kz.

Как отмечается в информации пресс-службы клуба, двухстороннее соглашение рассчитано на один сезон до 30 апреля 2022 года.

Он будет выполнять функции тренера по физической подготовке, - говорится в сообщении.

Иван Скобрев является двухкратным призером Олимпийских игр, чемпионом мира и Европы по конькобежному спорту. Последние четыре сезона специалист работал в тренерском штабе московского «Динамо».

Скобрев прокомментировал свое назначение в Instagram.

Новая страна, новый город, всем знакомая команда и любимая ИГРА!!! - написал спортсмен.

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