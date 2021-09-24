Казахстанцы вернули в пенсионный фонд свыше 246 млрд тенге

Чаще всего пенсионные используют жители столицы, Алматы и Мангистауской области.

Казахстанцы вернули на пенсионные счета более 246 млрд тенге, не использованных на улучшение жилищных условий, сообщает zakon.kz.

Такие данные приводит пресс-служба пенсионного фонда.

По данным фонда, всего казахстанцы обращались в фонд 438 834 раза с заявлением на снятие пенсионных для улучшения жилищных условий.

На спецсчета казахстанцев ЕНПФ переведено свыше 1,8 трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила 4,2 млн тенге, - уточнили в пресс-службе.

Стоит отметить, что чаще всего пенсионные используют жители столицы, Алматы и Мангистауской области.

Кроме того, 240,7 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков (получателей) от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, - заявили в ЕНПФ.

Также ЕНПФ исполнил 43 453 заявления на лечение на общую сумму 40,1 миллиарда тенге. При этом средняя сумма изъятия составляет 0,9 миллиона тенге.

Вместе с тем на индивидуальные счета вкладчиков в ЕНПФ вернулись 6,1 млрд тенге от уполномоченного оператора (АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"), - отмечено в сообщении.

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