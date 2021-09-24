Причину загрязнения реки Калжыр в ВКО озвучили в Минэкологии

Зулфухар Жолдасов заверил, что к этому часу ситуация на реке нормализовалась.

Индивидуальные предприниматели ввели незаконную добычу драгметаллов на реке Калжыр, что в последующем привело к ее загрязнению. Об этом заявил председатель Комитета экологии регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов, передает корреспондент zakon.kz.

Ситуация возникла в результате того, что индивидуальный предприниматель Хван – еще в мае была зафиксирована ситуация – без каких-либо разрешений, без земельных участков, без лицензии начал работы по отведению канала от русла реки, созданию дамб и других земельных работ для проведения добычной переработки. В результате были проведены существенные земляные работы, каналы, - сказал Зулфухар Жолдасов.

Более детальную хронологию озвучил замакима Восточно-Казахстанской области Ержан Нурбаев.

Так, по его данным, еще 12 мая отделом полиции совместно с прокурором Курчумского района в ходе рейдовых мероприятий по выявлению незаконной добычи драгметаллов на участке Шандыбулак Акбулакского сельского округа были пресечены действия ИП "Хван" по возведению на реке Калжыр дамб с изменением русла реки для добычи драгоценных металлов без разрешения.

Позже в акимат ВКО поступило представление прокуратуры Курчумского района об устранении нарушений законности. Согласно представлению несколько недропользователей, которым разрешено было проводить старательство, в нарушение условий лицензии проводили эти работы с применением тяжелой техники, в том числе погрузчика, экскаватора и самосвала. Тогда же прокуроры зафиксировали нарушение естественного рельефа водного объекта.

Лицензии этим ИП были выданы без разрешения на применение средств механизации. Поэтому их лицензии на старательство были отозваны. До 11 декабря текущего года они должны, согласно Кодексу о недрах и недропользования, устранить последствия рекультивации, однако на сегодняшний день соответствующая работа не проведена. 28 июля постановлением Курчумского районного суда ИП "Хван" за нарушение статьи 125 Водного кодекса привлечен к административной ответственности в виде штрафа в сумме более 131 тыс. тенге со сносом возведенной дамбы. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для привлечения виновных лиц по всей строгости закона, не только в соответствии с КоАП, но и Уголовным кодексом страны. Также рассматривается вопрос о восстановлении придонного ландшафта в первозданном виде. Данный вопрос взят на жесткий контроль, - заявил он.

Между тем Зулфухар Жолдасов заверил, что к этому часу ситуация на реке нормализовалась.

В видеороликах наблюдалось помутнение воды, оно продолжалось в течение более чем дня. Самостоятельно предприниматель, им созданы были дамбы, произвел снос без упредительных работ. В это время как раз было сгущение ила и пыли. Мы успели замерить, было до 54-кратного превышения концентрации на отдельных участках по илу, по взвешенным веществам. Но потом выехали дважды и опять произвели замеры - вода в нормальном состоянии, - сообщил он.

При этом он отметил, что все виновные в загрязнении реки лица будут привлечены к ответственности.

Никто не исключает ответственности за загрязнение именно на тот период, мы будем привлекать к ответственности, - резюмировал он.

В статье газеты "Айқын" появилась информация, что количество вредных веществ в воде реки увеличилось в 17 раз. Вода стала мутной из-за того, что частные компании работают над восстановлением карьера для незаконной добычи золота.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил наказать виновных в загрязнении реки Калжыр в Восточно-Казахстанской области.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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