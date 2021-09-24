Какие дороги перекроют в Нур-Султане 26 сентября

Заранее планируйте маршрут.

В Нур-Султане пройдет марафон - будет перекрыто несколько улиц, сообщает zakon.kz.

26 сентября с 7:00 до 14:00 движение транспортных средств по маршруту забега "Astana Marathon-2021" будет ограничено полностью. На это время улицы полностью либо частично перекроют, - говорится в сообщении столичного акимата.

Забег проводится по двум дистанциям: на 10 км и 42,2 км. Забег на 10 км пролегает по маршруту: Рыскулова – Кабанбай батыра – Орынбор - Мангилик ел – Рыскулова. Забег на 42.2 км пролегает по маршруту: Рыскулова –Кабанбай батыра –Орынбор – Мангилик ел – Калдаякова – Панфилова – Тауелсиздик – Нажмеденова – Нурмагамбетов- Байтурсынова – Кошкарбаева – Жумабаева – Момышулы – Абылай хана –Хаджимукан- Жумабаева – Кошкарбаева – Кунаева –Казак радиосы- Достык – Мангилик ел – Рыскулова.

Кроме того, будет произведено временное изменение схем движения 57 маршрутов: № 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 40, 41, 44, 46, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 70, 71, 72, 73, 80, 302, 303, 304, 308, 309, 313, 314, 315, 316, 318, 320, 321.

А также будет приостановлено движение 7 маршрутов: №№ 15, 15А, 18, 32, 47, 50, 323. Работа общественного транспорта по вышеуказанным маршрутам будет восстановлена после открытия улиц, - уточнили в ведомстве.

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