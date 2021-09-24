Пассажир погиб в ДТП на трассе в Жамбылской области

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Водитель с различными травмами доставлен в больницу.
24 сентября на 430 км трассе "Западная Европа – Западный Китай" Chevrolet Cobalt столкнулся с погрузчиком, сообщает zakon.kz.
ДТП произошло на территории района имени Т.Рыскулова. После столкновения погрузчик перевернулся.
В результате аварии пассажир Chevrolet Cobalt скончался на месте, а водитель с различными травмами доставлен в Центральную больницу Т. Рыскуловского района.
Водитель автопогрузчика не пострадал.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК. Причины ДТП выясняются, назначен ряд необходимых экспертиз. пресс-служба ДП Жамбылской области
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