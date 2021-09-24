Москвич нашел свой Porsche в Уральске

Машину без документов беспрепятственно провезли через две границы.

Россиянин обнаружил свой угнанный Porsche Cayenne в Уральске, сообщает zakon.kz.

По словам жителя Москвы, к самостоятельным поискам ему пришлось подключиться из-за "медленных действий полиции".

Мы знаем, что ее привезли в Уральск на автовозе из Тольятти. На нее у перекупщика были только ключи и свидетельство технической регистрации. Как пограничные службы – российская и казахстанская ее пропустили, вопрос, конечно, - уточняет Сергей Тарасов.

Как отмечает издание "Уральская неделя", Тарасов располагает не только этими данными, но и фамилиями перекупщика и того, на кого выписано страховка на машину уже здесь в Уральске.

Свой Porsche, по словам Тарасова, он обнаружил на одном из автомобильных сайтов.

Россиянин обратился к самому руководителю департамента полиции Махсудхану Аблазимову и получил от него ответ.

Глава ДП сообщил ему, что сотрудники группы розыска принимают меры по установлению местонахождения указанного транспортного средства. А также указал, что, согласно сведениям базы данных МВД РК, Porshe Cayenne в розыске по линии Интерпола не значится.

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