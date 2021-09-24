Назначен новый глава "Казпочты"

Им стал Серик Саудабаев.

Решением Правления АО "Самрук Казына" Саудабаев Серик Болатович назначен на должность председателя правления АО "Казпочта", сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Алпысбаев Канат Калиевич освобожден от должности председателя правления АО "Казпочта" согласно поданному заявлению.

Серик Саудабаев родился в 1977 году в г. Алматы. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, Казахский экономический университет им. Рыскулова.

Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности старшего юрисконсульта.

В 2002-2003 гг. — инженер Центра расширенного сервиса "Астанателеком".

В 2003-2010 гг. — занимал различные должности в АО "Казахтелеком".

В 2010-2014 гг. — директор по управлению коммуникационными активами АО "Самрук Казына".

В 2014-2016 гг. — заместитель главного директора по управлению транспортно-коммуникационными активами АО "Самрук Казына".

С 2016 года по настоящее время — директор Дирекции "Коммуникации" АО "Самрук Казына".

С июля 2010 по февраль 2021 гг. — член Совета директоров "Казахтелеком".

С апреля 2021 г. по настоящее время — член Совета директоров "Казахтелеком".

С июля 2010 по март 2014 гг. — член Совета директоров "Казпочта".

С октября 2016 г. по настоящее время — член Совета директоров "Казпочта".

С февраля 2021 года по настоящее время — член Совета директоров "Kcell".

C августа 2017 года по настоящее время — член Наблюдательного совета ТОО "QazCloud".

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