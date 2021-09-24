В Усть-Каменогорске пытаются остановить вырубку деревьев

Власти города намерены расширить дорогу.

Вырубку ста деревьев пытаются остановить защитники окружающей среды в Усть-Каменогорске, сообщает zakon.kz.

По данным издания "Хабар 24", коммунальные службы хотят пожертвовать зелеными насаждениями в угоду расширения дорог.

Однако экологи усмотрели ряд нарушений.

Общественник Даулет Асанов отметил, что при создании проекта реконструкции автомагистралей, чиновники не учли мнение горожан, не провели открытые общественные слушания.

Я направил еще одно обращение в рамках административно-процессуального кодекса с просьбой принять законное решение и провести слушание. ЖКХ это проигнорировали, написали, что они правы. Я был вынужден обратиться с иском в суд. Департамент экологии поддерживает мою позицию, - заявил Асанов.

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