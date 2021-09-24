В Усть-Каменогорске пытаются остановить вырубку деревьев

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Власти города намерены расширить дорогу.
Вырубку ста деревьев пытаются остановить защитники окружающей среды в Усть-Каменогорске, сообщает zakon.kz.
По данным издания "Хабар 24", коммунальные службы хотят пожертвовать зелеными насаждениями в угоду расширения дорог.
Однако экологи усмотрели ряд нарушений.
Общественник Даулет Асанов отметил, что при создании проекта реконструкции автомагистралей, чиновники не учли мнение горожан, не провели открытые общественные слушания.
Я направил еще одно обращение в рамках административно-процессуального кодекса с просьбой принять законное решение и провести слушание. ЖКХ это проигнорировали, написали, что они правы. Я был вынужден обратиться с иском в суд. Департамент экологии поддерживает мою позицию, - заявил Асанов.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!