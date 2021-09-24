Рабочих насильно удерживали на предприятии в Акмолинской области

Полицейские проверили гостиницы и увеселительные заведения, банные комплексы и другие различные объекты, где высока вероятность выявления фактов трудовой и сексуальной эксплуатации.

В ходе ОПМ полицейские установили подозреваемых в торговле людьми на территории Акмолинской области, сообщает zakon.kz.

Республиканское мероприятие "Стоп-Трафик" проводилось на территории Акмолинской области в период с 19 по 24 сентября.

Полицейские проверили гостиницы и увеселительные заведения, банные комплексы и другие различные объекты, где высока вероятность выявления фактов трудовой и сексуальной эксплуатации.

Ранее в дежурную часть Аршалынского РОП поступила оперативная информация о том, что в селе Константиновка местный житель незаконно удерживает несколько человек и заставляет работать на предприятии.

Прибывшей незамедлительно на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что в период с 9 по 14 сентября 2021 года злоумышленник вместе с двумя сообщниками предлагал в городе Нур-Султан лицам, находящимся в поисках заработка, работу по частному найму. пресс-служба ДП Акмолинской области

В последующем сообщники привозили людей на территорию предприятия в село Константиновка Аршалынского района.

В ходе проведения проверки на территории ТОО установлено, что на территории ТОО находились более 20 рабочих, трое из которых, мужчины от 39 до 53 лет, жители городов Костанай, Шымкент и Нур-Султан обратились с заявлением в полицию о принятии мер по факту незаконного удержания на территории ТОО с 14 сентября. пресс-служба ДП Акмолинской области

Установлено, что преступление было совершено путем угроз и применения насилия. По данному факту начато досудебное расследование по статье 128 ч. 2 УК РК "Торговля людьми", назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия.

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