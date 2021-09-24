Токаев высказался о ценах на продукты

Нужны системные меры.

Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего совета по реформам прокомментировал ситуацию с ценами на продукты, сообщает zakon.kz.

Президент отметил, что оперативные меры, ценовой контроль не могут заменить фундаментальных принципов рыночной экономики.

По его словам, нужны системные меры.

Поэтому формирование национальной товаропроводящей системы является важной составляющей данной работы. И сами оптово-распределительные центры, и их деятельность по стандартизации, обеспечению регулярности поставок, должны стать одним из ключевых элементов кооперации производителей, в том числе и малых. Это особенно важно для людей, живущих на селе, ведущих личные подсобные хозяйства. Они сегодня слабо вовлечены в экономический оборот, вынуждены продавать свою продукцию, как говорится, "на корню", с поля. Еще одна задача сети ОРЦ – это исключение ненужных посредников на пути "от поля до прилавка". Необходимо на деле повысить ценовую доступность продуктов для населения, – считает президент.

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