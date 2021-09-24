Тысячи вагонов с казахстанскими товарами застряли - Токаев

По его мнению, снятие экспортных барьеров, расширение географии и номенклатуры экспорта, защита национальных экономических интересов требует общих усилий всего Правительства.

На состоявшемся заседании Высшего совета по реформам глава государства акцентировал внимание на проблеме с ограничением ввоза казахстанских грузов в Китай, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Заслушав доклад, Касым-Жомарт Токаев отметил, что наращивание несырьевого экспорта – важнейший вопрос повестки дня правительства. По его мнению, снятие экспортных барьеров, расширение географии и номенклатуры экспорта, защита национальных экономических интересов требует общих усилий всего правительства. МИД и его загранучреждения также должны активно подключиться к усилиям по продвижению экспорта, открытию рынков и снятию барьеров.

Длительное время наблюдается системная проблема с ограничением ввоза казахстанских грузов в Китай. Транзитные грузы проходят, а наши ожидают на границе. Тысячи вагонов, заполненных казахстанскими товарами, застряли на переходах. Бизнес обращается за помощью напрямую к президенту. В таких случаях именно правительство должно незамедлительно реагировать, снимать все вопросы с партнерами. президент РК Касым-Жомарт Токаев

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