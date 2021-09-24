В Нур-Султане загорелся строящийся ЖК

Горел рубероид и складированный мусор. Площадь пожара - 50 кв.м.

24 сентября в 19:35 пожарные подразделения ДЧС города Нур-Султан выехали на поступившее сообщение о том, что виден дым по адресу улица Кенесары 3 а, сообщает zakon.kz.

Огнеборцы через семь минут прибыли на место пожара. Установили, что на территории новостроящегося жилого комплекса горит рубероид и складированный мусор. Площадь пожара - 50 кв.м.

Силами огнеборцев пожар локализован в 19:49. В 19:57 пожар был ликвидирован. пресс-служба ДЧС города Нур-Султан

Жертв и пострадавших нет.

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