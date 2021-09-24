Николаса Кейджа выгнали из ресторана, приняв за бомжа

Голливудская звезда явился в общественное место в домашних леопардовых штанах и тапочках. По словам свидетелей, он стал агрессивно себя вести, кричать и пытался выйти на конфликт с персоналом.

Николаса Кейджа, не рассчитавшего дозу выпитого алкоголя, выдворили из ресторана в Лас-Вегасе, сообщает zakon.kz.

Очевидцы скандальной сцены рассказали журналистам британского издания The Sun подробности того, как именитого актера выводила из ресторана охрана заведения.

Голливудская звезда явился в общественное место в домашних леопардовых штанах и тапочках. Актера приняли за бездомного. По словам свидетелей, он стал агрессивно себя вести, кричать и пытался выйти на конфликт с персоналом.

Впрочем, внешний вид — не единственное, что возмутило окружающих.

По сообщениям журналистов, Николас громко кричал и пререкался с работниками ресторана. После долгих уговоров артиста наконец-то удалось вывести из здания, однако уходить домой тот не спешил. Шатаясь, он требовал от администратора, чтобы его впустили обратно.

Он орал на людей и пытался вступить в драку. Он был так пьян, что едва мог надеть шлепанцы, прежде чем его вывели. очевидцы

Этот инцидент далеко не первая пьяная выходка Николаса Кейджа, благодаря которой он оказался в центре внимания широкой общественности. Так, в 2019 году актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женился в четвертый раз на визажистке Эрике Койке. Во время свадьбы он устроил сцену: кричал, что новоиспеченной жене нужны от него только деньги. Спустя четыре дня после бракосочетания Кейдж потребовал аннулирования брака, объяснив это тем, что был слишком пьян и не понимал, что делает.

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