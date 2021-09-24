Наводнение в Испании: Нарушено сообщение, людей эвакуируют

Местами выпало более 130 литров осадков на квадратный метр суши, что стало абсолютным максимумом за последние десятилетия.

В Испании из-за сильных дождей началось наводнение, затоплены многие дороги и улицы в западных регионах, сообщает zakon.kz.

Местами выпало более 130 литров осадков на квадратный метр суши, что стало абсолютным максимумом за последние десятилетия, пишет La Vanguardia.

Больше всего пострадали Андалусия, Эстремадура и Валенсия. Людей из восьми центров пришлось эвакуировать из-за наводнения.

Из-за дождей были затоплены участки множества дорог, в результате чего оказались заблокированы десятки автомобилей и нарушено железнодорожное сообщение. Фермеры также сообщили об ущербе - местами град уничтожил до 50% урожая виноградников и 100% посевов хурмы и цитрусовых, что привело к прямым убыткам на более 8 млн евро.

На устранение ущерба выделят 150 000 евро.

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