Начинается реконструкция трассы Кызылорда-Жезказган

Проект позволит улучшить связь регионов, повысить стандарты безопасности дорожного движения.

На протяжении многих лет со стороны общества все чаще обсуждался ремонт и соответствие современным стандартам старого шоссе между Кызылордой и Жезказганом. Этот вопрос неоднократно поднимался акиматом Кызылординской области в начале года на правительственном уровне. Ремонт дороги Кызылорда-Жезказган, которая имеет большое значение для населения двух регионов, будет осуществлен в текущем году, сообщает zakon.kz.

Вчера правительством Казахстана Национальная компания "КазАвтоЖол" подписала с Европейским банком реконструкции и развития новый проект автомобильной дороги Жезказган-Кызылорда стоимостью 240 миллионов долларов.Эти средства компания выделит на капитальный ремонт старой дороги протяженностью 204 км между Кызылордой и Жезказганом, а также на строительство объездной дороги протяженностью 14,8 км в Кызылорде. Строительство дороги начнется со стороны Кызылординской области, - сказал глава региона.

Отметим, что данное шоссе улучшит пассажирские и грузовые перевозки по стратегическому маршруту Е123, связывающему запад Китая и Уральский регион России.

Проект позволит улучшить связь регионов, повысить стандарты безопасности дорожного движения. Также поможет разработать стратегию готовности к созданию дорожной инфраструктуры, обеспечивающей применение электромобилей в национальной автодорожной системе страны. Проект предусматривает мероприятия, которые в настоящее время включают в себя повышение устойчивости дорог в изменяющихся погодных условиях, адаптацию дорог к изменению климата.

Сейчас в Приаралье имеется автомобильная дорога общей протяженностью 3398 км. Из них 1016 км дорог республиканского, остальная часть – областного и районного уровней. В текущем году на ремонт дорог из всех источников выделено более 19 млрд тенге. В результате будет отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 488 км, улицы и пассажирские переезды. Ремонт 397 км автомобильных дорог, мостовых переходов и улиц позволит увеличить долю дорог, находящихся в хорошем состоянии, с 70% до 75%.

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