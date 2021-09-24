В ТОП-15 WBO вошел казахстанский боксер

Султан Заурбек (11-0, 7 КО), обладатель пояса WBO European поднялся в категории второго полулегкого веса (до 59 кг) на 15-ую строчку.

Обновленный рейтинг лучших боксеров представила Всемирная боксерская организация, сообщает zakon.kz.

Изменения коснулись и казахстанского спортсмена, передает Sports.kz.

Султан Заурбек (11-0, 7 КО), обладатель пояса WBO European поднялся в категории второго полулегкого веса (до 59 кг) на 15-ую строчку.

Наставником спортсмена стал специалист Дэвид Колдуэлл, который тренирует Дерека Чисору (32-11, 23 КО). На данный момент казахский спортсмен тренируется в Великобритании.

Непобежденный спортсмен провел свой последний бой 10 июля против британца Ронни Кларка (21-5-2, 10 КО), одолев его единогласным решением судей.

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