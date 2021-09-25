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Движение по Рыскулова в Алматы будет приостановлено

Фото: astana.gov.kz 25 сентября 2021, 00:48

В схему движения автотранспорта будут внесены изменения.

Движение по части проспекта Рыскулова в Алматы с 26 сентября по 4 октября 2021 года будет приостановлено, передает zakon.kz.

В акимате города сообщили, что в связи с производством строительно-монтажных работ по объекту "Строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Рыскулова – улица Емцова", в схему движения автотранспорта по проспекту Рыскулова будут внесены следующие изменения:

  1. с 23:00 до 5:00 движение по проспекту Рыскулова в западном направлении будет приостановлено.
  2. Проезд по проспекту Рыскулова в западном и восточном направлениях будет обеспечен по южной проезжей части проспекта.
  3. Движение по прилегающим улицам будет осуществляться в прежнем режиме.

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