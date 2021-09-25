Движение по Рыскулова в Алматы будет приостановлено

Приложение zakon.kz
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В схему движения автотранспорта будут внесены изменения.
Движение по части проспекта Рыскулова в Алматы с 26 сентября по 4 октября 2021 года будет приостановлено, передает zakon.kz.
В акимате города сообщили, что в связи с производством строительно-монтажных работ по объекту "Строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Рыскулова – улица Емцова", в схему движения автотранспорта по проспекту Рыскулова будут внесены следующие изменения:
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