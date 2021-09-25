Александр Бублик вышел в полуфинал Astana Open ATP 250

За выход в финал Бублик поспорит с Сун-Ву Квоном из Южной Кореи.

Вторая ракетка Astana Open ATP 250 казахстанский теннисист Александр Бублик оформил прагматичную победу над Карлосом Табернером - 6/3, 6/4, сообщает zakon.kz.

Испанец сумел добраться на турнире до четвертьфинала, передает пресс-служба ФТК.

Табернер обыграл в Нур-Султане двух довольно непростых оппонентов: в первом круге он одержал победу над Ричардсом Беранкисом - 7:5, 6:4, а 23 сентября в трехчасовой игре переиграл Егора Герасимова в трех партиях - 5:7, 7:6, 7:5.

Исход первого сета в четвертом гейме решил один удачно реализованный брейк казахстанца. Во втором сете Табернер попытался обострить игру, направляя мячи глубоко под заднюю линию к Александру. Казахстанцу понадобилась пара розыгрышей, чтобы приспособиться к такой игре. В седьмом гейме Бублик уверенно взял подачу соперника, а в следующем розыгрыше довел счет до 5:3. Девятый гейм остался за Табернером, а в следующем на своей подаче 17-м эйсом победитель поставил точку в противостоянии.

За выход в финал Бублик поспорит с Сун-Ву Квоном из Южной Кореи.

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