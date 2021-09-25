Известны возможные причины самоубийства главы пермского СК Сарапульцева

Перед смертью полковник оставил прощальную записку.

Покончивший с собой глава пермского управления Следственного комитета России (СКР) полковник Сергей Сарапульцев адресовал предсмертную записку Богу, передает zakon.kz.

По информации издания "Коммерсант", 23 сентября Сарапульцев уехал домой после совещания в региональном подразделении СКР, где обсуждалось расследование уголовного дела о вооруженном нападении на Пермский госуниверситет. Офицер пообещал подчиненным вернуться после обеда, однако на рабочем месте он так и не появился, в этот же день супруга нашла его повешенным в их доме в Перми.

Перед смертью полковник оставил прощальную записку, в которой попросил помиловать его и простить за грехи "вольные и невольные".

Пожил достаточно. Господи Иисусе Христе, прости меня грешного за все прегрешения мои, вольные и не вольные. Грешен и виноват я перед тобой, а в чем - то тебе ведомо. Помилуй меня - раба твоего недостойного, - говорилось в записке.

Отмечается, что покончившему с собой полковнику Сарапульцеву грозила доследственная проверка. По неофициальным данным, председатель СКР Александр Бастрыкин обещал снять полковника с должности и провести в отношении него проверку по признакам халатности с последующим возбуждением дела. Полковника обвинили в плохой организации расследования и несвоевременном реагировании на жалобы населения.

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По мнению коллег, Сарапульцев тяжело переживал массовое убийство в Пермском университете, который сам оканчивал в 1989 году, получив юридическое образование.

20 сентября студент ворвался в вуз в Перми и открыл стрельбу по людям. Жертвами его нападения стали шесть человек. Самого стрелка задержали, ранив ответным огнем. Врачи ампутировали ему ногу.

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