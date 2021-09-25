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Новые данные по заболевшим коронавирусом в Казахстане

Фото: zakon.kz 25 сентября 2021, 07:59

Всего в стране подтверждено 874 920 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 24 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 2324 человека. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован незначительный спад зараженных на 213 человек. К примеру, в Карагандинской области выявлено на 79 случаев меньше, чем 23 сентября, сообщает zakon.kz.

  • в городе Нур-Султан – 185,
  • в городе Алматы – 510,
  • в городе Шымкент – 73,
  • в Акмолинской области – 115,
  • в Актюбинской области – 129,
  • в Алматинской области – 262,
  • в Атырауской области – 67,
  • в ВКО – 115,
  • в Жамбылской области – 56,
  • в ЗКО – 87,
  • в Карагандинской области – 261,
  • в Костанайской области – 103,
  • в Кызылординской области – 49,
  • в Мангистауской области – 13,
  • в Павлодарской области – 183,
  • в СКО – 67,
  • в Туркестанской области – 49.

Всего в стране подтверждено 874 920 случаев.

2954 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 150,
  • в городе Алматы - 501,
  • в городе Шымкент - 42,
  • в Акмолинской области - 202,
  • в Актюбинской области - 238,
  • в Алматинской области - 507,
  • в Атырауской области - 23,
  • в ВКО - 213,
  • в Жамбылской области - 109,
  • в ЗКО - 123,
  • в Карагандинской области - 288,
  • в Костанайской области - 75,
  • в Кызылординской области – 45,
  • в Мангистауской области - 27,
  • в Павлодарской области - 295,
  • в СКО - 72,
  • в Туркестанской области - 44.

Всего в стране выздоровели 808 300 человек от COVID-19.

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