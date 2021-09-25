Новые данные по заболевшим коронавирусом в Казахстане

Всего в стране подтверждено 874 920 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 24 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 2324 человека. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован незначительный спад зараженных на 213 человек. К примеру, в Карагандинской области выявлено на 79 случаев меньше, чем 23 сентября, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан – 185,

в городе Алматы – 510,

в городе Шымкент – 73,

в Акмолинской области – 115,

в Актюбинской области – 129,

в Алматинской области – 262,

в Атырауской области – 67,

в ВКО – 115,

в Жамбылской области – 56,

в ЗКО – 87,

в Карагандинской области – 261,

в Костанайской области – 103,

в Кызылординской области – 49,

в Мангистауской области – 13,

в Павлодарской области – 183,

в СКО – 67,

в Туркестанской области – 49.

Всего в стране подтверждено 874 920 случаев.

2954 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 150,

в городе Алматы - 501,

в городе Шымкент - 42,

в Акмолинской области - 202,

в Актюбинской области - 238,

в Алматинской области - 507,

в Атырауской области - 23,

в ВКО - 213,

в Жамбылской области - 109,

в ЗКО - 123,

в Карагандинской области - 288,

в Костанайской области - 75,

в Кызылординской области – 45,

в Мангистауской области - 27,

в Павлодарской области - 295,

в СКО - 72,

в Туркестанской области - 44.

Всего в стране выздоровели 808 300 человек от COVID-19.

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