Новые данные по заболевшим коронавирусом в Казахстане

Всего в стране подтверждено 874 920 случаев.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 24 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 2324 человека. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован незначительный спад зараженных на 213 человек. К примеру, в Карагандинской области выявлено на 79 случаев меньше, чем 23 сентября, сообщает zakon.kz.
- в городе Нур-Султан – 185,
- в городе Алматы – 510,
- в городе Шымкент – 73,
- в Акмолинской области – 115,
- в Актюбинской области – 129,
- в Алматинской области – 262,
- в Атырауской области – 67,
- в ВКО – 115,
- в Жамбылской области – 56,
- в ЗКО – 87,
- в Карагандинской области – 261,
- в Костанайской области – 103,
- в Кызылординской области – 49,
- в Мангистауской области – 13,
- в Павлодарской области – 183,
- в СКО – 67,
- в Туркестанской области – 49.
Всего в стране подтверждено 874 920 случаев.
2954 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 150,
- в городе Алматы - 501,
- в городе Шымкент - 42,
- в Акмолинской области - 202,
- в Актюбинской области - 238,
- в Алматинской области - 507,
- в Атырауской области - 23,
- в ВКО - 213,
- в Жамбылской области - 109,
- в ЗКО - 123,
- в Карагандинской области - 288,
- в Костанайской области - 75,
- в Кызылординской области – 45,
- в Мангистауской области - 27,
- в Павлодарской области - 295,
- в СКО - 72,
- в Туркестанской области - 44.
Всего в стране выздоровели 808 300 человек от COVID-19.
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