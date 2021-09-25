Как не отравиться ложными опятами

Микологи - специалисты по грибам - классифицируют порядка 20 видов опят.

Известный российский миколог Михаил Вишневский объяснил, как отличить ложные опята от съедобных грибов, передает zakon.kz

Микологи - специалисты по грибам - классифицируют порядка 20 видов опят. Встречаются среди них условно съедобные и ядовитые грибы.

Как рассказал mk.ru Вишневский, единственным видом ложных опят, способным вызвать отравление, являются опята серо-желтые. При этом отличить ложные опята от обычных новички вряд ли смогут самостоятельно и потому на "тихую охоту" им лучше взять смартфон или планшет, чтобы в интернете сравнивать снимки грибов.

Многие продвинутые грибники выкладывают в соцсетях фото целых семеек галерин, которые весьма сложно отличить от опят. Поэтому фото галерины лучше изучить со всех сторон, и при малейших сомнениях в подлинности опят не брать их, - дал совет эксперт.

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