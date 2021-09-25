Полицейским Узбекистана разрешили использовать электрошокеры

Утверждена инструкция о порядке применения электрошокера сотрудниками ОВД.

Сотрудники ОВД, привлекаемые для несения патрульно-постовой службы и обеспечения общественного порядка, будут использовать электрошоковые устройства в случае несоблюдения законных требований сотрудников ОВД и реальной опасности для здоровья и жизни, исходящей от правонарушителя, передает zakon.kz.

Основанием для использования сотрудником ОВД специальных средств, в т.ч. электрошоковых устройств, является закон РУз "Об органах внутренних дел", 21 и 23 статьи которого определяют порядок и условия применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, - говорится в сообщении UzNews.uz.

На основании данного закона издан приказ министра внутренних дел, которым утверждена инструкция о порядке применения электрошокера сотрудниками ОВД.

В частности, пользоваться устройством разрешается только тем сотрудникам, которые получат сертификат, подтверждающий прохождение специальной подготовки, утвержденный министерством внутренних дел и согласованный с министерством здравоохранения.

Целью использования электрошокового устройства является предотвращение причинения вреда жизни и здоровью сотрудников правоохранительных органов и граждан, немедленное реагирование на правонарушения и пресечение преступной деятельности без причинения серьезных телесных повреждений правонарушителям, - говорится в сообщении пресс-службы МВД Узбекистана.

Сотрудник ОВД имеет право применять электрошоковое устройство при:

отражении нападения на гражданина или сотрудника органа внутренних дел;

пресечении преступления или административного правонарушения;

пресечении сопротивления, оказываемого сотруднику органа внутренних дел;

задержании лица, застигнутого при совершении преступления или сразу же после его совершения, пытающегося скрыться;

задержании лица, если это лицо может оказать вооруженное сопротивление;

доставлении, конвоировании и охране задержанных лиц и лиц, заключенных под стражу, подвергнутых административному аресту, а также в целях пресечения попытки побега, причинения вреда окружающим или себе;

освобождении насильственно удерживаемых лиц, захваченных зданий, помещений, сооружений, транспортных средств и земельных участков;

пресечении массовых беспорядков и иных противоправных действий, угрожающих жизни и здоровью граждан, общественной безопасности;

защите охраняемых объектов, блокировании движения групп граждан, совершающих противоправные действия.

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