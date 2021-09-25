Опубликовано постановление главного санврача по проекту Ashyq

Постановление вступает в силу с 00.00 27 сентября.

Опубликовано постановление главного государственного санврача "О внедрении проекта Ashyq", сообщает zakon.kz.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Казахстана будет продолжена реализация и внедрение проекта Ashyq на объектах:

фитнес-клубы, включая йога-центры; спа-центры; бани, сауны, бассейны; компьютерные клубы, включая PlayStation клубы; боулинг-клубы; кинотеатры; театры и филармонии; объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением стрит-фудов; объекты общественного питания по типу столовых; межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки; межобластные и внутриобластные регулярные перевозки; бильярдные клубы; концертные залы; добровольные участники; караоке; выставки; океанариум; марафоны; спортивные мероприятия со зрителями; аэропорты; лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи; детские развлекательные центры (крытые); цирки; отели, гостиницы; центры обслуживания населения; железнодорожные вокзалы и автовокзалы; рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные); детские оздоровительные центры (для работников (персонала)); букмекерские конторы; центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг; организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с разрешения родителей или законных представителей); спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры; общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся); религиозные объекты; игровые клубы (казино); международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос".

Вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, межобластные и межгородские туристические перевозки, на объекты образования, с добровольной регистрацией при сканировании QR-кода, с разрешения родителей или законных представителей в приложении Ashyq, в т.ч. других платформ, - говорится в постановлении.

В случае осложнения эпидемиологической ситуации в зоне критического уровня риска (при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек свыше 200 на 100 тыс. населения) регион переходит в "темно-красную" зону - вводятся ограничительные меры в соответствии с подпунктом 16) настоящего пункта. Ужесточение карантинных мер принимается при нахождении региона в "темно-красной" зоне не менее трех дней. Усиленные карантинные меры сохраняются не менее 7 дней после перехода в "красную" зону из "темно-красной". Смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в "красную" зону из "темно-красной" зоны.

приостановление деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в Ashyq, за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных в настоящем подпункте;

запрет проведения зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

сохранение дистанционной формы работы для 80% сотрудников государственных органов (организаций), офисов, национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных, переболевших в течение последних трех месяцев и лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания);- введение ограничительных мер выходного дня на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан (далее - МВК);

допускается вне проекта Ashyq: проведение строительных работ; деятельность промышленных предприятий; оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.); деятельность цветочных магазинов, фотосалонов; деятельность туристических компаний, бизнес центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО "Казпочта" и т.п.); деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку; деятельность акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения.

При переходе региона в "красную" зону из "темно-красной", "желтую" зону из "красной" или в "зеленую" зону из "желтой" продолжить соблюдение требований согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

Постановление вступает в силу с 00.00 27 сентября.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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