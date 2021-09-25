Опубликовано постановление главного санврача по проекту Ashyq

Постановление вступает в силу с 00.00 27 сентября.
Опубликовано постановление главного государственного санврача "О внедрении проекта Ashyq", сообщает zakon.kz.
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Казахстана будет продолжена реализация и внедрение проекта Ashyq на объектах:
- фитнес-клубы, включая йога-центры;
- спа-центры;
- бани, сауны, бассейны;
- компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;
- боулинг-клубы;
- кинотеатры;
- театры и филармонии;
- объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;
- объекты общественного питания по типу столовых;
- межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
- межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
- бильярдные клубы;
- концертные залы;
- добровольные участники;
- караоке;
- выставки;
- океанариум;
- марафоны;
- спортивные мероприятия со зрителями;
- аэропорты;
- лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
- детские развлекательные центры (крытые);
- цирки;
- отели, гостиницы;
- центры обслуживания населения;
- железнодорожные вокзалы и автовокзалы;
- рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);
- детские оздоровительные центры (для работников (персонала));
- букмекерские конторы;
- центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
- организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с разрешения родителей или законных представителей);
- спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;
- общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);
- религиозные объекты;
- игровые клубы (казино);
- международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос".
Вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, межобластные и межгородские туристические перевозки, на объекты образования, с добровольной регистрацией при сканировании QR-кода, с разрешения родителей или законных представителей в приложении Ashyq, в т.ч. других платформ, - говорится в постановлении.
В случае осложнения эпидемиологической ситуации в зоне критического уровня риска (при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек свыше 200 на 100 тыс. населения) регион переходит в "темно-красную" зону - вводятся ограничительные меры в соответствии с подпунктом 16) настоящего пункта. Ужесточение карантинных мер принимается при нахождении региона в "темно-красной" зоне не менее трех дней. Усиленные карантинные меры сохраняются не менее 7 дней после перехода в "красную" зону из "темно-красной". Смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в "красную" зону из "темно-красной" зоны.
В регионах "темно-красной" зоны:
- приостановление деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в Ashyq, за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных в настоящем подпункте;
- запрет проведения зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;
- сохранение дистанционной формы работы для 80% сотрудников государственных органов (организаций), офисов, национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных, переболевших в течение последних трех месяцев и лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания);- введение ограничительных мер выходного дня на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан (далее - МВК);
- допускается вне проекта Ashyq: проведение строительных работ; деятельность промышленных предприятий; оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.); деятельность цветочных магазинов, фотосалонов; деятельность туристических компаний, бизнес центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО "Казпочта" и т.п.); деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку; деятельность акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения.
При переходе региона в "красную" зону из "темно-красной", "желтую" зону из "красной" или в "зеленую" зону из "желтой" продолжить соблюдение требований согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
Постановление вступает в силу с 00.00 27 сентября.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
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