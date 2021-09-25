За похищение бутылки газировки мужчина предстал перед судом в Мангистау

Стоимость напитка составила 480 тенге.

Уголовное дело рассмотрено в Каракиянском районном суде, передает zakon.kz.

По материалам дела, житель села Курык хотел приобрести двухлитровый газированный напиток в продуктовом магазине, но у него не было денег. Продавец предложила ему оставить в залог какую-нибудь вещь, на что мужчина открыто похитил напиток из морозильной камеры, - пишет lada.kz.

Стоимость газировки составила 480 тенге.

Постановлением суда уголовное дело по части 1 статьи 191 УК РК (Грабеж) на основании части 1 статьи 68 УК РК (Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением) подсудимый освобожден от уголовной ответственности.

Производство по уголовному делу прекращено.

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