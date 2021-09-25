При строительстве завода в Маралды проведут оценку экологического воздействия на окружающую среду.

В селе Маралды Восточно-Казахстанской области была проведена проверка после выступления местных жителей против строительства завода по добыче золота. Результаты проверки показали, что все документы в порядке и строительство еще не началось, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Представители компании заверили, что обязательно будет проводиться оценка экологического воздействия на окружающую среду. Также планируется общественное слушание и государственная экологическая экспертиза.

На водных объектах, как я хочу уточнить, наша компания не будет проводить разведку при опытно-промышленной добыче золота. Множество черных старателей работают в регионе, которых наша компания не может контролировать, - сказала юрист Зухра Албаева.

Если проект получит одобрение, то в район привлекут инвестиции и откроют 250 новых рабочих мест.

Инвестиции в наш район будут в рамках 5-15 млрд тенге, в двух этапах. Конечно, мы с населением тоже будем разговаривать и встречаться по строительству завода. Все будет в рамках действующего законодательства. Все будет рассмотрено в рамках закона, - сказал аким Курчумского района Дулат Кажанов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!