Президент наградил погибших в Алматы полицейских и судебного исполнителя

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил погибших в Алматы полицейских и судебного исполнителя.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил погибших в Алматы полицейских и судебного исполнителя, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Орденом "Айбын" ІІ степени

Байгазиева Нурбола Назарбаевича - участкового инспектора отдела полиции при Управлении полиции Алатауского района Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел. (посмертно)

Сулеева Дархана Даулбаевича - участкового инспектора отдела полиции при Управлении полиции Алатауского района Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел. (посмертно)

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Абенова Мурата Бакбергеновича - члена Республиканской палаты частных судебных исполнителей, город Алматы. (посмертно)

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20 сентября в мкр. "Акбулак" в Алатауском районе Алматы 54-летний мужчина открыл огонь по окружающим. Погибли пять человек. За убийство ему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

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