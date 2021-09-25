Карантин продлили в Шымкенте 

Постановление вступает в силу с 27 сентября.

Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Шымкента, сообщает zakon.kz.

Запретить проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, той, беташар и другое), за исключением проведения мероприятий на объектах, участвующих в проекте Ashyq, связанных с массовым скоплением людей (с ограничением количества людей), при условии наличия "зеленого статуса" (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей, - говорится в постановлении.

При посещении общественных мест (в том числе при поездках в городском общественном транспорте) и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептиков.

Разрешена работа в будние дни для объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, до 00:00, лидеров проекта Ashyq - до 02:00 часов.

Постановление вступает в силу с 27 сентября.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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