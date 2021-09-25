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Гонку этапа "Формулы-2" в Сочи перенесли 

Фото: twitter/Formula2 25 сентября 2021, 15:24

25 сентября в Сочи начались ливневые дожди.

В Сочи перенесена из-за непогоды первая гонка этапа серии "Формула-2" , сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Новое время пока неизвестно. 25 сентября в Сочи начались ливневые дожди.

По информации РИА Новости, причиной переноса гонки стало то, что к месту ее проведения не могут добраться вертолеты, которые необходимы для обеспечения медицинских служб.

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