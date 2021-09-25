Дым на барахолке – в Алматы горел дом

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Полностью дом не загорелся благодаря бетонному перекрытию потолка.
Источником сильного дыма в районе алматинской барахолке, встревожившим горожан, оказался дом в мкр. Шапагат, сообщает zakon.kz.
25 сентября в 9:30 на пульт 101 ДЧС поступило сразу несколько вызов о пожаре в районе барахолки. Первым из десяти оказался звонок от мужчины рассказавшего, что горит его дом.
Пожарные расчеты, прибывшие в Алатауский район на место пожара через семь минут, установили горение открытым пламенем кровли с переходом на хозпостройку на общей площади 100 кв.м. пресс-служба ДЧС города Алматы
Огонь угрожал перейти на соседний частный дом. Из горящего дома пожарные эвакуировали газовый баллон объемом в 50 л, тем самым предотвратив угрозу взрыва и дальнейшего распространения пожара.
Пожар локализован в 9:53. Жертв и пострадавших нет.
Дом от огня отстояли, кровлю придется восстанавливать. Предварительная причина пожара короткое замыкание электропроводки. пресс-служба ДЧС города Алматы
Полностью дом не загорелся благодаря бетонному перекрытию потолка.
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